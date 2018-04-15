Mariano, ligdeki ikinci golünü attı
Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Başakşehir maçında kaydettiği golle ligdeki ikinci golünü kaydetti. Mariano’nun 5 de asisti bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sürpriz bir golcü de çıktı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, 60. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza yayına kadar ilerleyip, yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mariano, kaydettiği bu golle ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki diğer golünü Türk Telekom Stadyumu'ndaki Gençlerbirliği maçında kaybetmişti.
Brezilyalı futbolcunun ligde 5 de asisti bulunuyor.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:15
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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