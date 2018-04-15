Mariano, ligdeki ikinci golünü attı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Mariano, ligdeki ikinci golünü attı

    Mariano, ligdeki ikinci golünü attı

    ’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, maçında kaydettiği golle ligdeki ikinci golünü kaydetti. Mariano’nun 5 de asisti bulunuyor.

    'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, maçında kaydettiği golle ligdeki ikinci golünü kaydetti. Mariano'nun 5 de asisti bulunuyor.

    'in 29. haftasında , sahasında Medipol 'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada sürpriz bir golcü de çıktı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, 60. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza yayına kadar ilerleyip, yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mariano, kaydettiği bu golle ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. 31 yaşındaki futbolcu, ligdeki diğer golünü Stadyumu'ndaki Gençlerbirliği maçında kaybetmişti.

    Brezilyalı futbolcunun ligde 5 de asisti bulunuyor.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mariano, ligdeki ikinci golünü attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN