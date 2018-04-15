Feghouli asistlere devam ediyor
Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Başakşehir maçında Mariano’ya attığı gol pasıyla ligdeki asist sayısını 8’e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Müsabakanın 60. dakikasında gelen Mariano'nun golünde Sofiane Faghouli asist yaptı. Cezayirli futbolcu böylece ligdeki asist sayısını da 8'e çıkardı. Faghouli bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 müsabakada rakip fileleri de 6 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk başladığı maçta 79. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:15
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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