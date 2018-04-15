Feghouli asistlere devam ediyor – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Feghouli asistlere devam ediyor

    Feghouli asistlere devam ediyor

    ’ın Cezayirli futbolcusu , maçında Mariano’ya attığı gol pasıyla ligdeki asist sayısını 8’e yükseltti.

    'ın Cezayirli futbolcusu , maçında Mariano'ya attığı gol pasıyla ligdeki asist sayısını 8'e yükseltti.

    Spor Toto 'in 29. haftasında , sahasında Medipol 'i 2-0 yendi. Müsabakanın 60. dakikasında gelen Mariano'nun golünde Sofiane Faghouli asist yaptı. Cezayirli futbolcu böylece ligdeki asist sayısını da 8'e çıkardı. Faghouli bu sezon 'de oynadığı 23 müsabakada rakip fileleri de 6 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk başladığı maçta 79. dakikada yerini 'e bıraktı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:15
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