Özbek durmuyor – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Özbek durmuyor

    Özbek durmuyor
    Sarı-kırmızılı ekibin eski başkanı de, Mayıs'ta yapılacak seçime tüm gücüyle hazırlanıyor. 31 Mart'ta yapılan G.Saray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edilen 'in; yeniden başkanlığa aday olacağı ifade edildi. Özbek'in konuyla ilgili resmi açıklamayı yakın bir tarihte yapması bekleniyor.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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