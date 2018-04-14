Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı 26 Mayıs'ta yapılacak.
Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI'nın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.
Gündem
1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi,
4. Seçimler;
a. Kulüp Başkanı
b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri
e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri
5.Kapanış
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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