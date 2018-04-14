Galatasaray'da divan başkanı yarın belli olacak – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'da divan başkanı yarın belli olacak

    Galatasaray'da divan başkanı yarın belli olacak

    Kulübü başkanlık seçimi yarın yapılacak.

    Sarı-kırmızılı kulübün divan kuruluna gelecek 3 yıl için başkanlık edecek ismin belirleneceği , Gayrettepe'deki Dedeman Oteli'nde gerçekleştirilecek.

    mevcut başkanı 'ın yanı sıra üyelerden Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu seçimde yarışacak.

    Seçimde saat 11.00 itibarıyla oy kullanılma işlemi başlayacak, saat 16.00'da ise sandıklar kapatılacak.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:39
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