Galatasaray'da divan başkanı yarın belli olacak
Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun başkanlık seçimi yarın yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulübün divan kuruluna gelecek 3 yıl için başkanlık edecek ismin belirleneceği seçim, Gayrettepe'deki Dedeman Oteli'nde gerçekleştirilecek.
Divan kurulunun mevcut başkanı İrfan Aktar'ın yanı sıra üyelerden Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu seçimde yarışacak.
Seçimde saat 11.00 itibarıyla oy kullanılma işlemi başlayacak, saat 16.00'da ise sandıklar kapatılacak.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:39
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Galatasaray'da divan başkanı yarın belli olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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