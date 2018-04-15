Divan savaşı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Divan savaşı

    Divan savaşı
    Cimbom'da bugün başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. , Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu mücadele edecek. 3 ismin de 'liseli' olması yarışı daha da kızıştırıyor. İrfan Aktar 12 yıldır Divan Kurulu başkanlığı yapıyor. 11.00'de başlayacak, sandıklar 16.00'da kapanacak.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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