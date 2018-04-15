Divan savaşı
Cimbom'da bugün Divan Kurulu başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. İrfan Aktar, Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu mücadele edecek. 3 ismin de 'liseli' olması yarışı daha da kızıştırıyor. İrfan Aktar 12 yıldır Divan Kurulu başkanlığı yapıyor. Seçim 11.00'de başlayacak, sandıklar 16.00'da kapanacak.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Divan savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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