Galatasaray'da Başakşehir maçına dev prim!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile kritik mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'da maç öncesinde yönetim kesenin ağzını açtı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:36
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Garry Rodrigues endişesi!
Toplam 1
Yorum
RODRİ KALMALI BUNU YÖNETİM AÇIKLAMALI RODRİGES İ ŞİMDİDEN BİR TAKIMA GÖNDERİRSENİZ VEDE YÖNETİM YALANLAMAZ SUSKUN KALIRSA GİDECEK FUTBOLCU GS YA NE KADAR KATKI VERİR KATKI SAĞLAR
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17 Nisan'da konuşacak
Toplam 1
Yorum
hagi10 gerçek galatasaraylı adam gibi adamdır adnan polat başkan
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Beşiktaş Akhisar'ı 3-0 mağlup etti
Toplam 7
Yorum
ASLAN NASIL BJK LİDER OLUYORMUŞ YA. 2Lİ AVERAJDA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN
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