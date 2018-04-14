Galatasaray'da Başakşehir maçına dev prim! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'da maçına dev prim!

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> maçına dev prim!

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile kritik mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'da maç öncesinde yönetim kesenin ağzını açtı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:36
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