Galatasaray, Medipol Başakşehir'e hazır – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , 'e hazır

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a>'e hazır

    , 'in 29'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Martin Linnes, hafif sakatlığından ötürü kamp kadrosunda yer almadı.

    Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından kritik maç öncesi 'nde kampa girdi.



    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:07
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