Galatasaray, Medipol Başakşehir'e hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Martin Linnes, hafif sakatlığından ötürü kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından kritik maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:07
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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