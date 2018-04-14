Cem Kınay: "Arda’ya takılmasınlar"
Eski yönetici Cem Kınay, Başakşehir maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Seyirci bu maçta Arda'ya, Emre'ye takılmadan maça odaklanmalı" dedi.
YÖNETİMLER ÖNEMLİ
Cem Kınay, 26 Mayıs'taki seçim içinse, "Mustafa Cengiz adaylığını açıkladı. Özbek'in aday olacağı tahmin ediliyor. Süren başkanın niyeti olduğu belli. Hep başkanları konuşuyoruz ama yönetimleri de konuşmak lazım. İyi yönetimler lazım" yorumunu yaptı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:23
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
-
Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
-
Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Cem Kınay: "Arda’ya takılmasınlar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.