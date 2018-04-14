Cem Kınay: "Arda’ya takılmasınlar" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : "Arda’ya takılmasınlar"

    Cem Kınay: "Arda’ya takılmasınlar"

    Eski yönetici , maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Seyirci bu maçta Arda'ya, Emre'ye takılmadan maça odaklanmalı" dedi.

    Eski yönetici , maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Seyirci bu maçta Arda'ya, Emre'ye takılmadan maça odaklanmalı" dedi. Kınay, Arda'nın devre arasında G.Saray'a geleceğini sandığını ancak yanıldığını da dile getirdi.

    YÖNETİMLER ÖNEMLİ
    Cem Kınay, 26 Mayıs'taki seçim içinse, " adaylığını açıkladı. Özbek'in aday olacağı tahmin ediliyor. Süren başkanın niyeti olduğu belli. Hep başkanları konuşuyoruz ama yönetimleri de konuşmak lazım. İyi yönetimler lazım" yorumunu yaptı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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