Galatasaray Yuto Nagatomo konusunda Inter'le anlaştı
İtalyan medyası, Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'nun bonservisini satın alma konusunda Inter ile anlaştığını yazdı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:41
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Lincoln için 40 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi love kiralık olsun ozaman
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Rıza Çalımbay'dan 'hücum' vurgusu
Toplam 1
Yorum
ged 61 günaydın rıza çalımbay da üsküdarda sabah oldu..geçmişler olsun...
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 9
Yorum
UHK Acaba malum kişi Abdullah Yılmazı aradığı gibi ,bu hakemi de arayıp , görüşememiş olabilir mi ? Daha önce oldu böyle bir şey.
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