Galatasaray Yuto Nagatomo konusunda Inter'le anlaştı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    konusunda Inter'le anlaştı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/yuto-nagatomo?id=b4db67da-c4ed-4928-93f5-10fc6dddc2e8" class="" rel="tag">Yuto Nagatomo</a> konusunda Inter'le anlaştı

    İtalyan medyası, Galatasaray'ın Yuto Nagatomo'nun bonservisini satın alma konusunda Inter ile anlaştığını yazdı.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:41
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