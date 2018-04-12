Her şey Gomis’e bağlı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Her şey ’e bağlı

    Her şey Gomis’e bağlı

    'da 'in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

    'da 'in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Fransız yıldız, karşısında suskun kalırken 90 dakika sonunda Cimbom sahayı mağlubiyetle terk etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Gomis'in forma giyip de gol atamadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

    ÇiFT FORVET YARAMADI
    Galatasaray, 'in takımın başına geçmesinden bu yana , ve G.Birliği'ne yenilirken bu 3 maçın ortak bir özelliği dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçta da risk alıp Eren'i de sahaya sürdü ve çift forvete döndü. Ancak bu hamle 3 maçı da döndürmeye yetmedi ve Galatasaray 9 puan kaybetti.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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