Her şey Gomis’e bağlı
Galatasaray'da Gomis'in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Galatasaray'da Gomis'in ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Fransız yıldız, Gençlerbirliği karşısında suskun kalırken 90 dakika sonunda Cimbom sahayı mağlubiyetle terk etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Gomis'in forma giyip de gol atamadığı 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.
ÇiFT FORVET YARAMADI
Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına geçmesinden bu yana Sivasspor, Kasımpaşa ve G.Birliği'ne yenilirken bu 3 maçın ortak bir özelliği dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçta da risk alıp Eren'i de sahaya sürdü ve çift forvete döndü. Ancak bu hamle 3 maçı da döndürmeye yetmedi ve Galatasaray 9 puan kaybetti.
ÇiFT FORVET YARAMADI
Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başına geçmesinden bu yana Sivasspor, Kasımpaşa ve G.Birliği'ne yenilirken bu 3 maçın ortak bir özelliği dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 maçta da risk alıp Eren'i de sahaya sürdü ve çift forvete döndü. Ancak bu hamle 3 maçı da döndürmeye yetmedi ve Galatasaray 9 puan kaybetti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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