Galatasaray'da akıllarda aynı soru: "Tarih tekerrür edecek mi?"
Galatasaray’da sezonun bitimine 6 hafta kala zihinlerde aynı soru yankılanıyor: Tarih tekerrür edecek mi? 2007-08 sezonunda liderin 2 puan gerisindeki Cimbom, direksiyona geçen Cevat Güler ile ipi göğüslemişti. Aslan yine aynı durumda ve bitime 6 hafta kaldı.
Süper Lig'de bitime 6 hafta kala en son 2007-08 sezonunda 4 takım şampiyonluk potasındaydı. Galatasaray o dönem lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, final haftalarında şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Sivasspor ile karşılaşacaktı.
Teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp'ı gönderip Cevat Güler'e takımı emanet eden sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaptı ve 17'nci şampiyonluğuna ulaştı. Ligde 10 sene sonra 28'inci hafta sonunda benzer bir tablo ortaya çıktı. Üç Büyükler'le birlikte bu kez Başakşehir potada ve Galatasaray yine ikinci sırada. Aslan şampiyonluk yarışındaki rakipleri Başakşehir ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Fatih Terim 6'da 6 yaparsa Cevat Güler gibi mutlu sona ulaşacak.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:09
-
Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
-
İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Galatasaray'da akıllarda aynı soru: "Tarih tekerrür edecek mi?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.