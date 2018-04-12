Galatasaray'da akıllarda aynı soru: "Tarih tekerrür edecek mi?" – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da akıllarda aynı soru: " tekerrür edecek mi?"

    Galatasaray'da akıllarda aynı soru: "Tarih tekerrür edecek mi?"

    ’da sezonun bitimine 6 hafta kala zihinlerde aynı soru yankılanıyor: tekerrür edecek mi? 2007-08 sezonunda liderin 2 puan gerisindeki Cimbom, direksiyona geçen ile ipi göğüslemişti. Aslan yine aynı durumda ve bitime 6 hafta kaldı.

    'de bitime 6 hafta kala en son 2007-08 sezonunda 4 takım şampiyonluk potasındaydı. o dönem lider 'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, final haftalarında şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve ile karşılaşacaktı.
    Teknik direktörü 'ı gönderip 'e takımı emanet eden sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaptı ve 17'nci şampiyonluğuna ulaştı. Ligde 10 sene sonra 28'inci hafta sonunda benzer bir tablo ortaya çıktı. Üç Büyükler'le birlikte bu kez potada ve Galatasaray yine ikinci sırada. Aslan şampiyonluk yarışındaki rakipleri Başakşehir ve Stadı'nda ağırlayacak. 6'da 6 yaparsa Cevat Güler gibi mutlu sona ulaşacak.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:09
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