Galatasaray'da akıllarda aynı soru: "Tarih tekerrür edecek mi?"

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala en son 2007-08 sezonunda 4 takım şampiyonluk potasındaydı. Galatasaray o dönem lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, final haftalarında şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Sivasspor ile karşılaşacaktı.

Teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp'ı gönderip Cevat Güler'e takımı emanet eden sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaptı ve 17'nci şampiyonluğuna ulaştı. Ligde 10 sene sonra 28'inci hafta sonunda benzer bir tablo ortaya çıktı. Üç Büyükler'le birlikte bu kez Başakşehir potada ve Galatasaray yine ikinci sırada. Aslan şampiyonluk yarışındaki rakipleri Başakşehir ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. Fatih Terim 6'da 6 yaparsa Cevat Güler gibi mutlu sona ulaşacak.