Ryan Donk Galatasaray Dergisi'ne konuştu – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Dergisi'ne konuştu

    Ryan Donk Galatasaray Dergisi'ne konuştu

     Dergisi'nin nisan sayısına konuşan , çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Dergisi'nin nisan sayısına konuşan , çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim'in gelişinin G.Saray kariyerindeki en anahtar nokta olduğunu belirten Hollandalı, "Bana kendimi tekrar gösterme şansını verdi. Biz büyük bir kulübüz ve böyle takımların başında, geçmişi önemli başarılarla dolu, güçlü karakterlerin olması gerekiyor. Bu, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir şeydi. kampında yanıma gelip, 'Hazır mısın?' dedi. Ben de, '5 aydır hazırım. Sadece oynayacağıma dair bir sinyale ihtiyacım var. Her şeyimi vermeye hazırım' karşılığını verdim. O dakikadan itibaren artık her şeyden daha fazla keyif alıyorum" dedi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ryan Donk Galatasaray Dergisi'ne konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN