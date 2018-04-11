Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 29'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takım halinde açma germe hareketleri yapıldı.

    Daha sonra 'ne karşı ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından çıkış ve sürat çalışması yaptı. Ana bölümde beşe beşe dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:39
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