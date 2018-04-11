Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takım halinde açma germe hareketleri yapıldı.
Daha sonra Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından çıkış ve sürat çalışması yaptı. Ana bölümde beşe beşe dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:39
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