Galatasaray Gençlerbirliği maçında sarı kart tartışmaları – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Galatasaray Gençlerbirliği maçında sarı kart tartışmaları

    Galatasaray Gençlerbirliği maçında sarı kart tartışmaları

    Gençlerbirliği-Galatasaray maçında zaman zaman sert ikili mücadeleler yaşandı.

    Gençlerbirliği-Galatasaray maçında zaman zaman sert ikili mücadeleler yaşandı. 6. dakikada ile Maicon'un hava topu mücadelesi tartışmalara neden oldu. Dengesiz bir şekilde Maicon'un üzerine gelen Deniz, sambacının düşmesine neden oldu. Hakem Çakır bu pozisyonda karta gerek duymazken; sarı-kırmızılı kullanıcılar sosyal medya üzerinden Çakır'a "Hoca sarı kartını unuttu galiba?" diyerek tepki gösterdiler.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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