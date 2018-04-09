Deplasmanda yıkıldı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Deplasmanda yıkıldı

    Deplasmanda yıkıldı
    G.saray'ın bu sezonki performansı oldukça kötü. Sarı-kırmızılı ekip, 6 mağlubiyetini de dış sahada yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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