Prekazi, G.Saraylı taraftarlarla buluştu

Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray Stadyum Müzesi'nde taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Prekazi, unutulmaz Neuchatel Xamax karşılaşmasında giyilen beyaz retro formayı ve diğer lisanslı ürünleri imzaladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prekazi, taraftarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Heyecanımız her zaman var. En son derbi maçta buradaydım. İstanbul'a geldiğimiz zaman hep heyecanlanıyorum. Böyle bir ortamda olmak çok güzel. Müze çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk şansının sorulması üzerine Prekazi, "Pazartesi günü Gençlerbirliği maçını kazandıktan sonra Medipol Başakşehir maçı var. Gençlerbirliği maçını kazanırsa Medipol Başakşehir karşılaşması daha kolay geçebilir. Sonra Beşiktaş maçında neler olacak bakacağız. Şampiyonluk yolunda her şey Galatasaray'ın elinde." değerlendirmesinde bulundu.