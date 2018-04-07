Garry Rodrigues gerçekleri! Büyük fedakarlık... – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    gerçekleri! Büyük fedakarlık...

    Garry Rodrigues gerçekleri! Büyük fedakarlık...

    Premier Lig ekiplerinin radarında olan Garry Rodrigues'in, Trabzonspor karşılaşması öncesinde 4 günlük bir serum tedavisi gördüğü öğrenildi. Oyuncunun menajeri, "Aklı karışacak olsa bu yazın olurdu" dedi.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:45
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