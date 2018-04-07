Donk: Para önemli değil
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk ile UEFA'dan "Sattığın kadar al" cezası gelirse Hollandalı oyuncu ile sözleşme yenilenecek.
375 BİN EURO GİTTİ GİDİYOR
Ligin sonuna gelinirken kupadaki 2 maçla birlikte 9 maç kaldı. Şu ana kadar toplam 16 resmi maçta forma giyen Donk, bunu 25 maça çıkarırsa sözleşmesi gereği 375 bin euro daha almaya hak kazanacak. Ama şimdilik bu ihtimal zayıf görnüüyor.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:39
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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