Donk: Para önemli değil – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Donk: Para önemli değil

    Donk: Para önemli değil

    , sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile 'dan "Sattığın kadar al" cezası gelirse Hollandalı oyuncu ile sözleşme yenilenecek.

    , sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ile 'dan "Sattığın kadar al" cezası gelirse Hollandalı oyuncu ile sözleşme yenilenecek. Hollandalı oyuncunun da Terim'e, "Para önemli değil. Devam etmek istiyorum" dediği bildirildi.

    375 BİN EURO GİTTİ GİDİYOR
    Ligin sonuna gelinirken kupadaki 2 maçla birlikte 9 maç kaldı. Şu ana kadar toplam 16 resmi maçta forma giyen Donk, bunu 25 maça çıkarırsa sözleşmesi gereği 375 bin euro daha almaya hak kazanacak. Ama şimdilik bu ihtimal zayıf görnüüyor.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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