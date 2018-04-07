Amr Warda Galatasaray'a doğru – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Amr Warda Galatasaray'a doğru

    Bir kulağı FFP sorgusuna girdiği UEFA'dan gelecek haberde olan Galatasaray, bir yandan da futbolcu arayışlarına devam ediyor…

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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