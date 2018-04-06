Galatasaray'dan Kagawa'ya markaj
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'ya yakın markaj

    Kagawa'ya yakın markaj

    Devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo'nun hem saha içi hem de saha dışındaki performansından çok memnun kalan Galatasaray, Japon yıldızın vatandaşı olan Shinji Kagawa'nın transferinde ciddi adımlar atıyor...

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:50
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