Fatih Terim'den Rodrigues’e videolu uyarı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'den Rodrigues’e videolu uyarı

    Fatih Terim'den Rodrigues’e videolu uyarı
    'da 'in prensi olan Garry Rodrigues, son maçında top kaybı rekoru kırdı! 13 top kaptıran Rodrigues'i, sarı-kırmızılı teknik heyet özel analiz videosunda hatalarını tek tek göstererek uyardı. Rodrigues'ten final kısmında daha dikkatli olması istenirken, yıldız oyuncu deplasmanında eski performansını izleteceğinin sözünü verdi.(Sabah)
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:02
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