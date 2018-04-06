Fatih Terim'den Rodrigues’e videolu uyarı
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:02
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
Pençe Güzel rüyaymış :)))
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
1903 Maaamutun kafesi SADECE fesat islere çalistigi için baska şey düsünemez. Iyi bilir o ince isleri. MÜZESINDE TS'NIN ÇALINTI KUPASI DURUYOR.
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
Muhittin Beşiktaş'tan ödleri kopuyor...sıralama ne olursa olsun hepsi Beşiktaş'ı rakip ve favori görüyor,saldırılar bunun için...
Fatih Terim'den Rodrigues’e videolu uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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