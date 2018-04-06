Devlere sol cekti
G.Saray, PSG ve M. City’nin ardından en iyi iç saha performansına imza attı.
Yüzde 92.9'luk başarısıyla Avrupa'nın iç sahada galibiyet yüzdesi en yüksek 10 takımı arasına giren Galatasaray, Juventus, Bayern Münih ve Barcelona gibi ünlü takımları geride bıraktı. Listenin ilk sırasında yüzde 100'lük başarısıyla PSG yer alırken onu yüzde 93.3'lük oranıyla Manchester City takip etti.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:49
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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