Devlere sol cekti – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Devlere sol cekti

    Devlere sol cekti

    G.Saray, ve M. City’nin ardından en iyi iç saha performansına imza attı.

    engelini de kayıpsız geçen , iç sahada Avrupa'nın en başarılı takımları arasında üst sıralarda yer buldu. İç sahada bu sezon 14 maç oynayan Cimbom 13 galibiyet alıp 1 maçta da () berabere kaldı. Sarı- kırmızılı takım bu başarısıyla Avrupa'nın en iyi 3. takımı arasına ismini yazdırdı.

    Yüzde 92.9'luk başarısıyla Avrupa'nın iç sahada galibiyet yüzdesi en yüksek 10 takımı arasına giren , , ve gibi ünlü takımları geride bıraktı. Listenin ilk sırasında yüzde 100'lük başarısıyla yer alırken onu yüzde 93.3'lük oranıyla takip etti.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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