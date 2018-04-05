Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Terim'den 'e başsağlığı mesajı

    Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı

    Galatasaray Fatih Terim, eşi vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'e başsağlığı diledi.

    Sarı-kırmızılı takımın 'nde yaptığı antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, şu ifadeleri kullandı:

    " benim çok eski dostumdur. Eşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. İnsanın tanıdığı birilerini kaybetmesi çok kolay değil. Bente Hanım'ı tanıyordum. Ali Şen'in ailesine ve evlatlarına şahsım ve ailem adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah, Ali abiye de sabır versin."

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:57
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