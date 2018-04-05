Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eşi vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'e başsağlığı diledi.
Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Ali Şen benim çok eski dostumdur. Eşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. İnsanın tanıdığı birilerini kaybetmesi çok kolay değil. Bente Hanım'ı tanıyordum. Ali Şen'in ailesine ve evlatlarına şahsım ve ailem adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah, Ali abiye de sabır versin."
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:57
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 5
Yorum
aslan ekici 2 yıldır oynayamıyor. oynamayan kişinin ne faydasını görecek anlayamıyoruz. mantıklısı valbuenanın oynamasıdır.
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 1
Yorum
GS çocuk hakli kim olsa aynisini yapar. Siz neden bu kadar belirsiz olan gence 5 senelik maasi yüksek kontrat yapiyorsunuz ? Simdi düsünün..
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 5
Yorum
Fatih zaten şampiyonluk şansımız yok şu lig bitene kadar hiç değilse souza-topal dan biri yerine ekiciyi oynat
Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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