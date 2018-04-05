Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Şen benim çok eski dostumdur. Eşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. İnsanın tanıdığı birilerini kaybetmesi çok kolay değil. Bente Hanım'ı tanıyordum. Ali Şen'in ailesine ve evlatlarına şahsım ve ailem adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah, Ali abiye de sabır versin."