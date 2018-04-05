Özbek kesin aday olacak

Galatasaray'da kulisler Dursun Özbek'in mali ve idari ibrasından sonra hareketlendi. Mayıs ayının sonunda yapılacak seçim öncesi Özbek'in bir kez daha aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Semih Haznedaroğlu, Dursun Özbek'in seçim için adaylığını koyacağını söyledi. Konuşmasında güçlü bir yönetim ile yeniden başkanlığa seçilmek istediğini belirtti.

'En yakını söyledi'

Haznedaroğlu şöyle konuştu "Ocak'ta seçimi kaybettiği anda ona en yakın isimle konuştum. 'Kesin olarak yeniden aday olacak' dedi. Bir sürü projesi var. Hem Galatasaray hem de kendisi için hizmetlerini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 90 milyon TL verdiği kasa kolaylığı var. Alacaklı. Tüm bunlara baktığınızda şansını bir kez daha deneyecektir. Kazanma şansı var"

TAKIMI O KURDU

Semih Haznedaroğlu, Dursun Özbek'in bu sezon şampiyonluğa oynayan takımı kurduğunu söylerken önemli hamleler yaptığını da belirtti. Fatih Terim'i getirmesini hatırlattı.