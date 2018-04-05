Özbek kesin aday olacak – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Özbek kesin aday olacak

    Özbek kesin aday olacak

    Kulübün önemli isimlerinden , Özbek’in seçime gireceğini söyledi. Haznedaroğlu “’ta aday olacaktır. şansı da var” dedi

    'da kulisler 'in mali ve idari ibrasından sonra hareketlendi. ayının sonunda yapılacak öncesi Özbek'in bir kez daha aday olup olmayacağı merak ediliyordu. , Dursun Özbek'in seçim için adaylığını koyacağını söyledi. Konuşmasında güçlü bir yönetim ile yeniden başkanlığa seçilmek istediğini belirtti.

    'En yakını söyledi'
    Haznedaroğlu şöyle konuştu "Ocak'ta seçimi kaybettiği anda ona en yakın isimle konuştum. 'Kesin olarak yeniden aday olacak' dedi. Bir sürü projesi var. Hem Galatasaray hem de kendisi için hizmetlerini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 90 milyon TL verdiği kasa kolaylığı var. Alacaklı. Tüm bunlara baktığınızda şansını bir kez daha deneyecektir. şansı var"

    TAKIMI O KURDU
    Semih Haznedaroğlu, Dursun Özbek'in bu sezon şampiyonluğa oynayan takımı kurduğunu söylerken önemli hamleler yaptığını da belirtti. Fatih Terim'i getirmesini hatırlattı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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