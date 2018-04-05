G.Saray’dan Bente Şen için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    G.Saray’dan Bente Şen için başsağlığı mesajı

    G.Saray’dan Bente Şen için başsağlığı mesajı

    , ’nin eski başkanı 'in eşi Bente Şen’in hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

    , üyesi 'in eşi Bente Şen için başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Bente Şen için yayınlanan başsağlığı mesajında " Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından 'in eşi Bente Şen'in vefat ettiği haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başsağlığı dileriz" denildi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:34
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