Emre Mor bombası! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Emre Mor bombası!

    Emre Mor bombası!

    13 Milyon Euro'ya büyük umutlarla gittiği Celta Vigo'da, sorunlar yaşayan ve bir türlü bekleneni veremeyen Emre Mor, Fatih Terim'in transfer listesinde zirveye çıktı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:21
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