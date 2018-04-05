Blerim Dzemaili'ye saldırı
Bologna'da forma giyen Dzemaili, otomobilin camından kendisine uzatılan kağıtlara imza dağıttığı sırada bazı Bologna'lı holiganların yumruklu saldırısına uğradı.
Galatasaray'ın eski oyuncularından Blerim Dzemaili, saldırıya uğradı.
İtalya'nın Bologna takımında top koşturan Dzemaili, antrenman sahası yakınında fiziksel saldırıya maruz kaldı.
İsviçreli futbolcu, otomobilinin içinde olduğu sırada hayranlarının kendisine uzattığı kağıtlara imza dağıttı.
Bolognalı holiganlardan biri bu durumdan yararlanarak İsviçreli futbolcuyu yumrukladı.
Bologna kulübü yetkilileri hemen polisi aradı ancak olayı gerçekleştiren şahıslar çok polis geldiğinde çoktan ortadan kaybolmuştu.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:23
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
Blerim Dzemaili'ye saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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