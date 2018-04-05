Blerim Dzemaili'ye saldırı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'ye saldırı

    <a href="/index/blerim-dzemaili?id=6753133e-0987-4463-9ccd-98682e2af838" class="" rel="tag">Blerim Dzemaili</a>'ye saldırı

    Bologna'da forma giyen Dzemaili, otomobilin camından kendisine uzatılan kağıtlara imza dağıttığı sırada bazı Bologna'lı holiganların yumruklu saldırısına uğradı.

    'ın eski oyuncularından , saldırıya uğradı.

    İtalya'nın Bologna takımında top koşturan Dzemaili, antrenman sahası yakınında fiziksel saldırıya maruz kaldı.

    İsviçreli futbolcu, otomobilinin içinde olduğu sırada hayranlarının kendisine uzattığı kağıtlara imza dağıttı.

    Bolognalı holiganlardan biri bu durumdan yararlanarak İsviçreli futbolcuyu yumrukladı.

    Bologna kulübü yetkilileri hemen polisi aradı ancak olayı gerçekleştiren şahıslar çok polis geldiğinde çoktan ortadan kaybolmuştu.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ye saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN