Batuhan konuk oldu – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    konuk oldu

    <a href="/index/batuhan?id=124e096d-c382-4221-8e0e-0d7343fe9a8c" class="" rel="tag">Batuhan</a> konuk oldu
    Sarı-kırmızılı takımın dünkü antrenmanını takip edenler arasında özel bir misafir vardı. Kas hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki , antrenmanı ziyaret etti. Teknik direktör , ile yakından ilgilendi
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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