62 yıllık forma – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    62 yıllık forma

    62 yıllık forma
    ASLAN'ın 62 yıl önce Avrupa Kupaları'ndaki ilk maçı olan Dinamo Bükreş'e giydiği forma 'da ortaya çıktı. Bu formadan sadece 2 tane var. Biri Ordulu eczacı Fuat Türkmen'in iş yerinde duruyor. Diğeri ise Müzesi'nde.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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