Topbaşı bugün – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Topbaşı bugün

    Topbaşı bugün

    derbisinin ardından bir gün çalışan dünü ise izinli geçiren , hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek.

    derbisinin ardından bir gün çalışan dünü ise izinli geçiren , hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Saat 11.00'de 'nde topbaşı yapacak olan sarı-kırmızılı takım, G.Birliği sınavının taktik denemelerini yapacak.

    FERNANDO İN DONK OUT
    F.bahçe derbisinde gördüğü kart ile cezalı duruma düşün ve maçını tribünden izleyen , G.Birliği karşılaşması ile formasını geri alıyor. Terim'in 'u kulübeye çekeceği ve Selçuk ile 'yu zorlu maçta birlikte oynatacağı bildirildi.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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