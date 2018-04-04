Topbaşı bugün
Trabzon derbisinin ardından bir gün çalışan dünü ise izinli geçiren Galatasaray, hazırlıklarına bugün kaldığı yerden devam edecek.
FERNANDO İN DONK OUT
F.bahçe derbisinde gördüğü kart ile cezalı duruma düşün ve Trabzonspor maçını tribünden izleyen Fernando, G.Birliği karşılaşması ile formasını geri alıyor. Terim'in Donk'u kulübeye çekeceği ve Selçuk ile Fernando'yu zorlu maçta birlikte oynatacağı bildirildi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
Topbaşı bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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