Prandelli tehlikesi kapıda!
DiP NOT
Galatasaray'ın hukuksal süreci 300'ü geçmiş davasının daha bulunduğu bildirildi. UEFA'nın haricinde Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, SPK'ya karşı da davaları olan kulübün sadece TT Stadı'ndan bile aleyhine açılmış 10 davası olduğu öğrenildi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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