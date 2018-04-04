Prandelli tehlikesi kapıda! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    tehlikesi kapıda!

    <a href="/index/prandelli?id=be1676f2-98a6-4cec-a68c-ce5a7af35759" class="" rel="tag">Prandelli</a> tehlikesi kapıda!
    Sarı-kırmızılı kulüp 'dan çıkacak kararı beklerken bir taraftan da eski hocasından başı ağrıyacak gibi. Başkan yaptığı açıklamada, " ile bile davamız var" sözleriyle Özbek'in "Anlaştık" dediği İtalyan teknik direktörün CAS'taki davasını çekmediğini itiraf etti. Bu durumda G.Saray'ın en az 7 milyon euro'luk dev bir ödeme ile karşı karşıya kalabileceği gelen bilgiler arasında.

    DiP NOT
    'ın hukuksal süreci 300'ü geçmiş davasının daha bulunduğu bildirildi. 'nın haricinde Başbakanlık, , , SPK'ya karşı da davaları olan kulübün sadece TT Stadı'ndan bile aleyhine açılmış 10 davası olduğu öğrenildi.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    tehlikesi kapıda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN