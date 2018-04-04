İzin gününde İstanbul turu – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    İzin gününde turu

    İzin gününde İstanbul turu

    Galasaraylı yıldızlar izin günlerinde havayı da güzel bulunca turuna çıktı.

    Galasaraylı yıldızlar izin günlerinde havayı da güzel bulunca turuna çıktı. Feghouli, iznini Sultanahmet'te gezerek geçirirken, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. de 'den çektiği fotoğrafları paylaştı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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