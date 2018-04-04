8 ceza ihtimali var!
UEFA’dan sadece kınama beklediklerini kaydeden Cengiz, “8 farklı ceza ihtimali var ama en hafif cezayı umuyoruz” dedi. Başkan skorbord olayının da büyütülmemesini söyledi
GÜNEŞ, TERİM, AVCI, KOCAMAN
Skordbord hakkında ise "Galibiyetimizi unutup onun ironi olmadığını, kasıt olmadığını anlatmakla geçirdik" diyen Cengiz, şampiyonluk yarışıyla alakalı da "Bu yarışın aynı anda gitmesi yıllardır istediğimiz bir şey. Hak eden kazansın ve hak eden Galatasaray olsun isteriz" ifadelerini kullandı. Cengiz, Türkiye'deki teknik adamlara da sahip çıkılması gerektiğini ekledi ve "Güneş, Terim, Kocaman, Avcı çok sevdiğimiz insanlar. Bu topraklarda çok fazla hoca çıkmadı maalesef. Hepsi aynı değerler" dedi.
CENGİZ: F.BAHÇE HAKLI OLABİLİR
Fenerbahçe'nin eski şampiyonluklarını isteyeceği sorulan başkan Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe kendi açısından haklı olabilir. O tarihlerde Galatasaray'ın da şampiyonlukları var; başka takımların da var. Parçayı temsil eden birincilik tümü nasıl temsil eder. Yoksa hiçbir kupayı eksik görmem. Emektir saygı duyarız" ifadelerini kullandı.
KRİTİK KARAR 19 NİSAN'DA
UEFA'dan bir kez daha ceza alma riskiyle karşı karşıya kalan G.Saray'da gözler Nyon'a çevrildi. Avrupa futbol patronunun, G.Saray'la ilgili kararını 19 Nisan'da vereceği ortaya çıktı. G.Saray, 9 Mart'ta Finansal Kontrol Kurulu'na 3 saatlik bir sunum yapmış, ardından denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a göndermişti. İlk olarak 2016 yılında FFP kriterlerine takılan sarı-kırmızılılar, 1 yıl Avrup'dan men cezası almıştı.
BAŞBAKAN, AVUKAT, EKONOMİST, PROFESÖR
G.SARAY için karar verecek heyette 6 ülkeden 7 isim yer alıyor. Belçika'da iki dönem başbakanlık yapan Belçikalı Yves Leterme'nin başkanı olduğu kurulda İspanyol hukukçu Jacobo Beltran, Alman ekonomi profesörü Egon Franck, Belçikalı ekonomist Damien Neven, Rus profesör Konstantin Sonin, İngiliz girişimci Richard Parry ve Fransa'nın en ünlü spor hukuku avukatı Yves Wherli yer alıyor.
HANGİ TAKIM NE CEZA ALMIŞTI?
UEFA, daha önce de FFP nedeniyle Avrupa'nın bazı takımlarına ciddi cezalar vermişti. İşte bunlardan bazıları: İNT ER: 20 milyon euro'luk bir ceza aldı. 6 milyon euro'sunu hemen ödeyecek olan İtalyanların kadrosunda bulunacak oyuncu sayısı 25'ten 21'e düştü. ROMA: 6 milyon euro ceza alan Roma'nın da Avrupa maçlarına yazabileceği oyuncu sayısı 25'ten 22'ye indi. KRASNO DAR: 4 milyon euro ceza alıp 1 milyonunu ödeyecek olan Rus temsilcisi, kriterleri ihlal ederse tüm parayı ödeyecek. Oyuncu sayısı 22'ye indi. S.Lİ ZBON : 2 milyon euro ceza alan Sporting, bu cezayı kriterlere uymazsa ödeyecek. Oyuncu sayısı 22'ye indi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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