8 ceza ihtimali var! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    8 ceza ihtimali var!

    8 ceza ihtimali var!

    ’dan sadece kınama beklediklerini kaydeden Cengiz, “8 farklı ceza ihtimali var ama en hafif cezayı umuyoruz” dedi. Başkan skorbord olayının da büyütülmemesini söyledi

    Başkanı , gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. 'nın kararından Trabzonspor derbisindeki skorbord krizine kadar farklı konulara değinen başkan, 'nın vereceği kararla ilgili "8 ceza ihtimali var. Kınamadan men etmeye kadar. Biz bunun en hafifini bekliyoruz. UEFA'ya önerilerde bulunduk. Nitekim şu an borsada kazandıran tek kulüp" şeklinde konuştu.

    GÜNEŞ, TERİM, AVCI, KOCAMAN
    Skordbord hakkında ise "Galibiyetimizi unutup onun ironi olmadığını, kasıt olmadığını anlatmakla geçirdik" diyen Cengiz, şampiyonluk yarışıyla alakalı da "Bu yarışın aynı anda gitmesi yıllardır istediğimiz bir şey. Hak eden kazansın ve hak eden Galatasaray olsun isteriz" ifadelerini kullandı. Cengiz, 'deki teknik adamlara da sahip çıkılması gerektiğini ekledi ve "Güneş, Terim, Kocaman, Avcı çok sevdiğimiz insanlar. Bu topraklarda çok fazla hoca çıkmadı maalesef. Hepsi aynı değerler" dedi.

    CENGİZ: F.BAHÇE HAKLI OLABİLİR
    'nin eski şampiyonluklarını isteyeceği sorulan başkan , " kendi açısından haklı olabilir. O tarihlerde Galatasaray'ın da şampiyonlukları var; başka takımların da var. Parçayı temsil eden birincilik tümü nasıl temsil eder. Yoksa hiçbir kupayı eksik görmem. Emektir saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

    KRİTİK KARAR 19 NİSAN'DA
    UEFA'dan bir kez daha ceza alma riskiyle karşı karşıya kalan G.Saray'da gözler Nyon'a çevrildi. Avrupa futbol patronunun, G.Saray'la ilgili kararını 19 Nisan'da vereceği ortaya çıktı. G.Saray, 9 Mart'ta Finansal Kontrol Kurulu'na 3 saatlik bir sunum yapmış, ardından denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a göndermişti. İlk olarak 2016 yılında FFP kriterlerine takılan sarı-kırmızılılar, 1 yıl Avrup'dan men cezası almıştı.

    BAŞBAKAN, AVUKAT, EKONOMİST, PROFESÖR
    G.SARAY için karar verecek heyette 6 ülkeden 7 isim yer alıyor. Belçika'da iki dönem başbakanlık yapan Belçikalı Yves Leterme'nin başkanı olduğu kurulda İspanyol hukukçu Jacobo Beltran, Alman ekonomi profesörü Egon Franck, Belçikalı ekonomist Damien Neven, Rus profesör Konstantin Sonin, İngiliz girişimci Richard Parry ve Fransa'nın en ünlü spor hukuku avukatı Yves Wherli yer alıyor.

    HANGİ TAKIM NE CEZA ALMIŞTI?
    UEFA, daha önce de FFP nedeniyle Avrupa'nın bazı takımlarına ciddi cezalar vermişti. İşte bunlardan bazıları: İNT ER: 20 milyon euro'luk bir ceza aldı. 6 milyon euro'sunu hemen ödeyecek olan İtalyanların kadrosunda bulunacak oyuncu sayısı 25'ten 21'e düştü. ROMA: 6 milyon euro ceza alan Roma'nın da Avrupa maçlarına yazabileceği oyuncu sayısı 25'ten 22'ye indi. KRASNO DAR: 4 milyon euro ceza alıp 1 milyonunu ödeyecek olan Rus temsilcisi, kriterleri ihlal ederse tüm parayı ödeyecek. Oyuncu sayısı 22'ye indi. S.Lİ ZBON : 2 milyon euro ceza alan Sporting, bu cezayı kriterlere uymazsa ödeyecek. Oyuncu sayısı 22'ye indi.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    8 ceza ihtimali var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN