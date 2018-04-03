İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim... – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...

    İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...

    Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 10 futbolcunun neredeyse tamamıyla yollar ayrılabilir.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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