G.Saray'a Güneş'ten 36 milyon TL

TürkTelekom Stadı'nın çatısına solar paneller yerleştirecek olan G.Saray elektrik ihtiyacının yanı sıra enerji üretip, satacak. BEDAŞ'ın dışında FINA Elektrik ile sözleşmesi bulunan Sarı-Kırmızılı Kulübün stadyumda kullandığı enerji ihtiyacının yıllık bedeli 1.2 milyon TL'yi buluyor. Türk Telekom Stadyumu'nun çatısına 2.4 MWp gücünde güneş panelleri yerleştirilecek. Bu sistemle yıllık 2.8 GWh enerji miktarı üretilecek. Kulübün yıllık tükettiği enerji miktarı ise 0.8GWh… Geriye kalan 2GWh'lık enerjiden Galatasaray yıllık 1 milyon TL civarında bir gelir sağlayacak. Bu sistemin kurulumu Zorlu enerji tarafından yapılacak.

ANLAŞMA 49 YILDA OLABİLİR

Enerji kaynakları yönetmeliğinde yer alan maddeye göre yapılacak protokol kapsamında tek seferde minimum 30, maksimum 49 yıl olmak üzere devlet tarafından 'satın alma garantisi' veriliyor. Üretilen enerji devlet tarafından satın alınırken birim fiyatı 10.2 sent olarak hesaplanıyor. Galatasaray yıllık 1 milyon TL olmak üzere, minimum protokol imzaladığı varsayıldığında 30 milyon TL'lik bir gelirin sahibi olacak. Aynı zamanda yıllık 1.2 milyon Türk Lirası değerindeki enerji bedelinden de kurtulmuş olacak ve yine minimum protokol esas alındığında buradan da 36 milyon Türk Lirası tasarruf edecek. (Akşam)