G.Saray'a Güneş'ten 36 milyon TL – Fotomaç – 03 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'a Güneş'ten 36 milyon TL

    G.Saray'a Güneş'ten 36 milyon TL

    TT Stadyum’un çatısına paneller yerleştirerek üretecek olan G.Saray, bunu minimum 30 yılını devlete satacak. 30 milyon TL gelir elde edecek olan Cim-Bom, 36 milyon TL’lık elektrik ücretinden tasarruf edecek.

    TürkTelekom Stadı'nın çatısına solar paneller yerleştirecek olan G.Saray elektrik ihtiyacının yanı sıra üretip, satacak. BEDAŞ'ın dışında FINA Elektrik ile sözleşmesi bulunan Sarı-Kırmızılı Kulübün stadyumda kullandığı ihtiyacının yıllık bedeli 1.2 milyon TL'yi buluyor. Stadyumu'nun çatısına 2.4 MWp gücünde güneş panelleri yerleştirilecek. Bu sistemle yıllık 2.8 GWh enerji miktarı üretilecek. Kulübün yıllık tükettiği enerji miktarı ise 0.8GWh… Geriye kalan 2GWh'lık enerjiden yıllık 1 milyon TL civarında bir gelir sağlayacak. Bu sistemin kurulumu Zorlu enerji tarafından yapılacak.

    ANLAŞMA 49 YILDA OLABİLİR
    Enerji kaynakları yönetmeliğinde yer alan maddeye göre yapılacak protokol kapsamında tek seferde minimum 30, maksimum 49 yıl olmak üzere devlet tarafından 'satın alma garantisi' veriliyor. Üretilen enerji devlet tarafından satın alınırken birim fiyatı 10.2 sent olarak hesaplanıyor. yıllık 1 milyon TL olmak üzere, minimum protokol imzaladığı varsayıldığında 30 milyon TL'lik bir gelirin sahibi olacak. Aynı zamanda yıllık 1.2 milyon Türk Lirası değerindeki enerji bedelinden de kurtulmuş olacak ve yine minimum protokol esas alındığında buradan da 36 milyon Türk Lirası tasarruf edecek. (Akşam)

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'a Güneş'ten 36 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN