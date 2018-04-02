Yeni sayfa – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Ligde , , ve ile oynadığı maçlardan 3 puan çıkartmayı başaramayan , dün akşam kötü seriye son verdi

    Trabonspor'u sahasında mağlup eden ve şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha dönen , büyük maç fobisine de nokta koydu. Sarı-kırmızılı takım, son dönemde güçlü rakipleri ile oynadığı maçlarda galip gelemiyordu. Ligde , , ve Medipol ile oynadığı son 16 maçta 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşayan , taraftarı önünde galibiyet hasretini bitirdi. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen ve sahadan 2-0 galip ayrılan G.Saray ayrıca Trabzonspor'dan 3 maç sonra ligde puan almayı başardı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında oynadığı 3 maçta yenilmiş bu maçlarda sadece 1 gol atabilmişti. engelini kayıpsız geçen G.Saray bu sezon 29. Haftada Başakşehir ve 31. Haftada ise Beşiktaş'ı konuk edecek.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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