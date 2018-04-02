Çok keyif aldım – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Çok keyif aldım

    Çok keyif aldım

    Sarı-kırmızılı teknik adam, “Çok atak yaptık ve ben keyiflendim bu takımdan. Oyuncularımız da futboldan zevk aldı” dedi. hoca yedikleri gol için de şu yorumu yaptı: “Çok da güzel bir gol yedik”

    Galatasaray , maç sonrası yaptığı açıklamada "Oyun anlayışımı bu kadar iyi anlayan ve uygulayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyunun 80. dakikasında rakip kaleye gitmek için emek harcayan ve kontratak yiyen bir takımız. Çok atak yaptık ve ben keyif aldım bu takımdan. Bu yüzden de ne oyuncu değişikliğini düşündüm, ne de zamana oynayalım ve 3 puan alalım diye bir şey düşündüm. Çok da güzel bir gol yedik. Bizim oyunumuza yakışır gol bu olmalıydı" diye konuştu. hoca stadın dolduğuna da dikkat çekerek "50 bin kişi geldi ve galibiyete katkıda bulundu. Takımın oyunu, seyircinin coşkusu ile birleşince ortaya çok güzel bir şey çıktı. Yusuf'un 2. yarıdaki pozisyonu hariç pek de pozisyon verdiğimizi söyleyemem. Galibiyetten keyifliyim. Skor daha farklı olabilirdi ama böyle oynayınca hiçbir sorun yok. Oyunculara söylediğim son cümledir hep, oynadığınız oyundan zevk alın diye. Bugün zevk aldıklarını gördüm" dedi.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:28
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