Aslan Feghouli!
Trabzon karşısında perdeyi açan Cezayirli, kariyerinin en iyi dönemini G.Saray’da yaşıyor
JAPON'A YILDIZA TAM PUAN
ARA transfer döneminde kadrosuna dahil olduğu Galatasaray'a kısa sürede uyum sağlayan Yuto Nagatomo, Trabzonspor maçının öne çıkan isimlerinden biriydi. Savunmada hatasız oynayan 31 yaşındaki Japon yıldız, yaptığı bindirmelerle de hücuma destek verdi.
MARİANO KLASİĞİ
Sarı kart cezasının sona ermesiyle dün akşam formasına kavuşan Mariano, başarılı bir 90 dakika çıkardı.
Feghouli'nin golünde asisti yapan Brezilyalı, oyunun her iki yönünü de kullandı.
Bu arada sambacı, takımının ligdeki son 6 golünün 3'ünde asist yapan isimdi.
MUSLERA KÖTÜ AVLANDI
Karşılaşma boyunca başarılı bir maç çıkaran Aslan'ın file bekçisi Muslera, 90+2'de büyük hayal kırıklığı yaşadı. Uruguaylı yıldız, kalesinden açıldığı pozisyonda Kucka'nın orta alandan şutunda gole engel olamadı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:36
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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