Aslan Feghouli! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Aslan Feghouli!

    Aslan Feghouli!

    Trabzon karşısında perdeyi açan Cezayirli, kariyerinin en iyi dönemini G.Saray’da yaşıyor

    'da dün akşam oynanan karşılaşmada gol perdesini açan Sofiane Feghouli, rekora koşuyor... formasıyla bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans gösteren futbolcu, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Grenoble, Valencia, Almeria ve West Ham formaları giyen 28 yaşındaki oyuncu, en fazla gole katkı sağladığı sezonu yaşıyor.

    JAPON'A YILDIZA TAM PUAN
    ARA transfer döneminde kadrosuna dahil olduğu Galatasaray'a kısa sürede uyum sağlayan Yuto Nagatomo, maçının öne çıkan isimlerinden biriydi. Savunmada hatasız oynayan 31 yaşındaki yıldız, yaptığı bindirmelerle de hücuma destek verdi.

    MARİANO KLASİĞİ
    Sarı kart cezasının sona ermesiyle dün akşam formasına kavuşan , başarılı bir 90 dakika çıkardı.
    Feghouli'nin golünde asisti yapan Brezilyalı, oyunun her iki yönünü de kullandı.
    Bu arada sambacı, takımının ligdeki son 6 golünün 3'ünde asist yapan isimdi.

    MUSLERA KÖTÜ AVLANDI
    Karşılaşma boyunca başarılı bir maç çıkaran Aslan'ın file bekçisi , 90+2'de büyük hayal kırıklığı yaşadı. Uruguaylı yıldız, kalesinden açıldığı pozisyonda Kucka'nın orta alandan şutunda gole engel olamadı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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