Temlikleri bırakacağım!
Galatasaray'ın eski Başkanı Dursun Özbek, görevde bulundukları 2.5 yıllık süredeki çalışmaları hakkında bilgi verirken son günlerde kendisini karalamaya yönelik dedikodular yapıldığını savundu.
Galatasaray'ın eski Başkanı Dursun Özbek, görevde bulundukları 2.5 yıllık süredeki çalışmaları hakkında bilgi verirken son günlerde kendisini karalamaya yönelik dedikodular yapıldığını savundu. Galatasaray'a 91 milyon lira kasa kolaylığı yaptığını ve bunun çok tartışıldığını ifade eden Özbek, "Yaptığımız kasa kolaylığını Galatasaray aşkımıza bağlı olarak yapıyoruz. Hiçbir zaman bundan bir kazanç sağlamayı düşünmedim" diye konuştu. Bugün itibarıyla kulüpte 150 milyon TL kefaleti bulunduğunu kaydeden Özbek, bu konuda yönetimle masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Özbek şöyle devam etti: Ben temlikleri her an bırakmaya hazırım. Yeter ki bugünkü yönetim, kulüp lehine verilmiş teminatların, kefaletlerin terkini yapsın. Süreleri içinde bu ödemelerin nasıl yapılacağını anlatsınlar. Kimsenin boğazını sıkmıyoruz. Noter vasıtasıyla gönderilen ihtarnameler bunun çözümü olmaz."
SENETLERİN VADESİ GEÇTİ
Görevi sona ererken alacağıyla ilgili temlikler aldığını belirten Özbek, "Temlikler aldım da ne oldu, senetlerin vadesi geçti, ne yaptım. Hiçbir şey" derken Başkan Cengiz bu konudaki görüşme çağrısına dönüş yapmadığını kaydetti. Özbek, "Galatasaray Kulübü, noter vasıtasıyla bir başkana ihtar göndermez. Başkanı davet eder, bunun nasıl çözüleceğini görüşür" ifadelerini kullandı.
SENETLERİN VADESİ GEÇTİ
Görevi sona ererken alacağıyla ilgili temlikler aldığını belirten Özbek, "Temlikler aldım da ne oldu, senetlerin vadesi geçti, ne yaptım. Hiçbir şey" derken Başkan Cengiz bu konudaki görüşme çağrısına dönüş yapmadığını kaydetti. Özbek, "Galatasaray Kulübü, noter vasıtasıyla bir başkana ihtar göndermez. Başkanı davet eder, bunun nasıl çözüleceğini görüşür" ifadelerini kullandı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:18
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