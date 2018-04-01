Galatasaray 3 maç sonra
Galatasaray, 3 maç sonra Trabzonspor’u yendi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maç öncesinde bordo-mavililer, sarı-kırmızılıları ligde son 3 karşılaşmada da mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, galibiyetle bu kötü istatistiğe son verdi.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde oynanan son 3 maçta şu sonuçlar alınmıştı.
22.10.2016 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1
18.03.2017 Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0
29.10.2017 Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:13
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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