Galatasaray 3 maç sonra – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    3 maç sonra

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> 3 maç sonra

    , 3 maç sonra ’u yendi

    , 'u 2-1 mağlup ettiği maçla birlikte bordo-mavilileri 3 maç aradan sonra yenmeyi başardı.

    'in 27. haftasında , evinde karşılaştığı 'u 2-1 mağlup etti. Bu maç öncesinde bordo-mavililer, sarı-kırmızılıları ligde son 3 karşılaşmada da mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, galibiyetle bu kötü istatistiğe son verdi.
    Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde oynanan son 3 maçta şu sonuçlar alınmıştı.
    22.10.2016 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1
    18.03.2017 Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0
    29.10.2017 Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:13
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