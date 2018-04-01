Evinde bileği bükülmüyor
Sarı -kırmızılılar, Trabzonspor derbisi öncesi Türk Telekom'da yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.
Sarı -kırmızılılar, Trabzonspor derbisi öncesi Türk Telekom'da yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Aslan, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
ASLAN'IN EN BÜYÜK SİLAHI GOMİS
Sarı-kırmızılıları, bu sezon ligde sırtlayan ve gol rekorunu kıran Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Trabzonspor müsabakasında da Galatasaray'ın en büyük silahı olacak. Gomis, ligde son 5 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Başarılı golcü, ligde bu sezon toplamda ise 25 gol kaydetti.
ASLAN'IN EN BÜYÜK SİLAHI GOMİS
Sarı-kırmızılıları, bu sezon ligde sırtlayan ve gol rekorunu kıran Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Trabzonspor müsabakasında da Galatasaray'ın en büyük silahı olacak. Gomis, ligde son 5 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Başarılı golcü, ligde bu sezon toplamda ise 25 gol kaydetti.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:16
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