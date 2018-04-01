Evinde bileği bükülmüyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Evinde bileği bükülmüyor

    Evinde bileği bükülmüyor

    Sarı -kırmızılılar, derbisi öncesi 'da yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

    Sarı -kırmızılılar, derbisi öncesi 'da yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Aslan, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

    ASLAN'IN EN BÜYÜK SİLAHI GOMİS
    Sarı-kırmızılıları, bu sezon ligde sırtlayan ve gol rekorunu kıran Fransız yıldız Bafetimbi , Trabzonspor müsabakasında da 'ın en büyük silahı olacak. Gomis, ligde son 5 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Başarılı golcü, ligde bu sezon toplamda ise 25 gol kaydetti.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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