Terim'den Trabzonspor kararı! Selçuk İnan... – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Terim'den kararı! ...

    Terim'den Trabzonspor kararı! Selçuk İnan...

    'da teknik direktör , 'a karşı sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.

    Terim, yarınki zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi kaleyi Muslera'ya, savunma hattını ise Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo dörtlüsüne teslim edecek. Linnes'in Norveç 'nda arka adalesinde sorun yaşaması ve tam olarak hazır olmaması, Fatih Hoca'yı Mariano'ya yöneltti.

    Kart cezalısı 'nun yokluğunda forma giyecek isim ise olacak. Hollandalı'nın orta alandaki partneri ise Milli Takım'da küçük bir problem yaşayan olacak. Tecrübeli futbolcu tamamen iyileşirken yarın da takımdaki yerini alacağı belirtildi.

    Cimbom'da ön tarafta ise değişiklik olmayacak. Sağda Feghouli, ortada ve solda Rodrigues forma giyecek. Aslan'ın gol ayağı ise olacak.

    KÖTÜ SERİYE SON VERMEK İSTİYOR
    , karşısında sadece üç puan için değil, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

    Cimbom, ligdeki önemli rakiplerinden , , Trabzonspor ve ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi. Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı bu maçlardan 11 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Galatasaray, Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti. Bu maçlarda 5 gol yiyen Aslan, sadece 1 gol atabildi.(Milliyet)

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:36
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