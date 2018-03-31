Terim'den Trabzonspor kararı! Selçuk İnan...

Terim, yarınki zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi kaleyi Muslera'ya, savunma hattını ise Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo dörtlüsüne teslim edecek. Linnes'in Norveç Milli Takımı'nda arka adalesinde sorun yaşaması ve tam olarak hazır olmaması, Fatih Hoca'yı Mariano'ya yöneltti.

Kart cezalısı Fernando'nun yokluğunda forma giyecek isim ise Ryan Donk olacak. Hollandalı'nın orta alandaki partneri ise Milli Takım'da küçük bir problem yaşayan Selçuk İnan olacak. Tecrübeli futbolcu tamamen iyileşirken yarın da takımdaki yerini alacağı belirtildi.

Cimbom'da ön tarafta ise değişiklik olmayacak. Sağda Feghouli, ortada Belhanda ve solda Rodrigues forma giyecek. Aslan'ın gol ayağı ise Gomis olacak.

KÖTÜ SERİYE SON VERMEK İSTİYOR

Galatasaray, Trabzonspor karşısında sadece üç puan için değil, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

Cimbom, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi. Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı bu maçlardan 11 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Galatasaray, Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti. Bu maçlarda 5 gol yiyen Aslan, sadece 1 gol atabildi.(Milliyet)