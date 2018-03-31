Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    'ın konuğu

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın konuğu <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında yarın 'u ağırlayacak.

    Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

    Ligde 54 puanla en yakın rakibi 'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek.

    Son olarak derbi maçta 'ye konuk olan , ardından ise , ve Beşiktaş ile evinde önemli müsabakalara çıkacak.

    FERNANDO REGES CEZALI
    Galatasaraylı tecrübeli orta saha oyuncusu Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak.

    derisinde gördüğü nedeniyle cezalı duruma düşen , yarın takımdaki yerini alamayacak.

    Öte yandan, milli takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan ve 'in durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Martin Linnes'in durumu ise henüz kesinleşmedi.

    İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu ceza sınırında.

    takımında Sofiane Feghouli ve , yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki mücadelesinde cezalı olacaklar.

    MARİANO DÖNÜYOR
    Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek.

    karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mairano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör 'in tercihleri arasında yer alabilecek.

    EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
    Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'ın iç saha performansı oldukça iyi.

    Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Stadı'nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

    Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

    Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

    TRABZONSPOR'A SON 3 MAÇTA DA YENİLDİ
    Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti.

    Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.

    Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:44
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