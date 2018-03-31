Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 54 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek.
Son olarak derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, ardından ise Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile evinde önemli müsabakalara çıkacak.
FERNANDO REGES CEZALI
Galatasaraylı tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak.
Fenerbahçe derisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, yarın takımdaki yerini alamayacak.
Öte yandan, milli takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Martin Linnes'in durumu ise henüz kesinleşmedi.
İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.
Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.
MARİANO DÖNÜYOR
Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek.
Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mairano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasında yer alabilecek.
EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'ın iç saha performansı oldukça iyi.
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.
Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
TRABZONSPOR'A SON 3 MAÇTA DA YENİLDİ
Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.
Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:44
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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