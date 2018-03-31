G.Saray'da rota Veloso – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    G.Saray'da rota

    G.Saray'da rota <a href="/index/veloso?id=dec35c04-fe49-49df-86d9-90562586358d" class="" rel="tag">Veloso</a>

    Yeni sezonda yeniden Avrupa'da ses getirecek bir takım için kolları sıvayan Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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