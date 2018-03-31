Menajerlere servet ödedi

Son dönemde menajerlerle başı dertte olan Galatasaray’ın bu sezon futbolcu temsilcilerine en çok parayı ödeyen kulüp olduğu ortaya çıktı

Galatasaray, yarın evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken antrenman öncesi, 32 yaşına giren Ryan Donk'un doğum günü kutlandı. Neşeli bir ortamdaki kutlamada Donk'a pasta yedirildi. Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını bu akşam saat 17.00'de gerçekleştirdikten sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.



Futbol Federasyonu, 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle takımların menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Buna göre Galatasaray, 3.5 milyon euro ile listenin başında yer aldı. Galatasaray, 3.5 milyon euro ile kasasından menajerlere en fazla para harcayan ekip oldu. Galatasaray'ı, 2.38 milyon euro ile Başakşehir izlerken, Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin 500 euro ile 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en az menajerlik ücreti ödeyen takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kasasından menajerler için sadece 75 bin euro çıktı.

