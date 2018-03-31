Menajerlere servet ödedi
Son dönemde menajerlerle başı dertte olan Galatasaray’ın bu sezon futbolcu temsilcilerine en çok parayı ödeyen kulüp olduğu ortaya çıktı
Futbol Federasyonu, 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle takımların menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Buna göre Galatasaray, 3.5 milyon euro ile listenin başında yer aldı. Galatasaray, 3.5 milyon euro ile kasasından menajerlere en fazla para harcayan ekip oldu. Galatasaray'ı, 2.38 milyon euro ile Başakşehir izlerken, Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin 500 euro ile 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en az menajerlik ücreti ödeyen takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kasasından menajerler için sadece 75 bin euro çıktı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
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Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
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Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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