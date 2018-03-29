Terim farkı! Savunma geçit vermiyor...
İmparator’un gelişiyle Galatasaray’ın defansı kimlik değiştirdi. Sarı-kırmızılılar tam 8 haftadır akan oyunda gol yemiyor...
Ligde son 8 haftaya lider giren Galatasaray'da Fatih Terim farkı kendini hissettiriyor... Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların savunma problemlerine büyük oranda çözüm buldu.
DURAN TOP KRİZİ
Ligde son 8 haftada kalesinde 5 gol gören Galatasaray bu gollerin hiçbirini akan oyunda yemedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte penaltıdan iki, serbest vuruştan iki, kornerden de 1 gol yedi.
10 MAÇTA 7 GOL
Terim döneminde Galatasaray'ın gol yeme yüzdesi de yarı yarıya düştü. Cimbom, Terim'le 10 lig maçında kalesinde 7 gol gördü (Ortalama 0.7). Tudor'la ise 16 maçta 21 gol yendi (Ortalama 1.3).
Takvim
DURAN TOP KRİZİ
Ligde son 8 haftada kalesinde 5 gol gören Galatasaray bu gollerin hiçbirini akan oyunda yemedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte penaltıdan iki, serbest vuruştan iki, kornerden de 1 gol yedi.
10 MAÇTA 7 GOL
Terim döneminde Galatasaray'ın gol yeme yüzdesi de yarı yarıya düştü. Cimbom, Terim'le 10 lig maçında kalesinde 7 gol gördü (Ortalama 0.7). Tudor'la ise 16 maçta 21 gol yendi (Ortalama 1.3).
Takvim
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 2
Yorum
ilyas hayırlı olsun başkanım inşallah şampiyonlugu sizinle göreceğiz.
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Pepe imzaya hazır
Toplam 2
Yorum
karakartal defans hattından çektiğimizi kimse çekmedi o yüzden bu adama kim hayır diyebilir ki.. 40ına kadarda oynar bu adam taş gibi stoper
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Galibiyet sözü verdi!
Toplam 1
Yorum
Ali İntikam zamanı.
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