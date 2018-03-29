Terim farkı! Savunma geçit vermiyor... – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Terim farkı! Savunma geçit vermiyor...

    Terim farkı! Savunma geçit vermiyor...

    İmparator’un gelişiyle Galatasaray’ın defansı kimlik değiştirdi. Sarı-kırmızılılar tam 8 haftadır akan oyunda gol yemiyor...

    Ligde son 8 haftaya lider giren Galatasaray'da Fatih Terim farkı kendini hissettiriyor... Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların savunma problemlerine büyük oranda çözüm buldu.

    DURAN TOP KRİZİ
    Ligde son 8 haftada kalesinde 5 gol gören Galatasaray bu gollerin hiçbirini akan oyunda yemedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte penaltıdan iki, serbest vuruştan iki, kornerden de 1 gol yedi.

    10 MAÇTA 7 GOL
    Terim döneminde Galatasaray'ın gol yeme yüzdesi de yarı yarıya düştü. Cimbom, Terim'le 10 lig maçında kalesinde 7 gol gördü (Ortalama 0.7). Tudor'la ise 16 maçta 21 gol yendi (Ortalama 1.3).

    Takvim
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:02
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