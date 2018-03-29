Fenerbahçe’ye gönderme – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    , derbisinde taraftarlarının bulunduğu bölüme yüksek ses sistemi konulmasını unutmadı.

    , derbisinde taraftarlarının bulunduğu bölüme yüksek ses sistemi konulmasını unutmadı. Trabzon maçı öncesi bu konuyla ilgili açıklamada bulunan sarı-kırmızılılar, " olarak; stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan maç izlemeleri için her türlü kolaylığı sağlanacağız" ifadesini kullandı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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