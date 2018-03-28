Genç oyuncuya nazar değdi!
Galatasaray altyapısında oynayan genç yıldızın geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Trabzonspor U17 maçında köprücük kemiği kırıldı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:49
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
gsli basaksehir olur hak ettilerde
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
BJK'li hele bi akhisar'i yenelim de GS'ye bakariz... Basaksehir'de verilen sampiyonlugu geri alabilecegimize inanmiyorum. Hedef 2. ve samp ligi..
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Alex, tekrar Türkiye'ye geliyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan Senin değerini bilmeyenler utansınlar
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