Genç oyuncuya nazar değdi! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Genç oyuncuya nazar değdi!

    Genç oyuncuya nazar değdi!

    Galatasaray altyapısında oynayan genç yıldızın geçtiğimiz hafta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan Trabzonspor U17 maçında köprücük kemiği kırıldı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:49
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