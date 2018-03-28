Galatasaray'ın efsane başkanları arasında yer alan rahmetli Özhan Canaydın'ın heykeline çirkin saldırıda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin hemen dışında yer alan heykelin ayağı çalındı.
"Centilmen Başkan" olarak tanınan Özhan Canaydın'ın heykeli hırsızlar tarafından tahrip edildi. Heykelin ayağını çalan hırsızlar bununla yetinmeyip heykelin yanında bulunan aslan figürünü de çaldı.
Tesislerin karşısında bulunan Özhan Canaydın Parkı'nda heykelin son hali büyük tepkilere neden oldu. 2012 yılında konulan heykele daha önce de zarar verilmişti.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:28
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
gsli basaksehir olur hak ettilerde
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
BJK'li hele bi akhisar'i yenelim de GS'ye bakariz... Basaksehir'de verilen sampiyonlugu geri alabilecegimize inanmiyorum. Hedef 2. ve samp ligi..
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Alex, tekrar Türkiye'ye geliyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan Senin değerini bilmeyenler utansınlar
Çirkin saldırı! Özhan Canaydın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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