Çirkin saldırı! Özhan Canaydın... – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...

    'ın efsane başkanları arasında yer alan rahmetli 'ın heykeline çirkin saldırıda bulundu. 'nin hemen dışında yer alan heykelin ayağı çalındı.

    "Centilmen Başkan" olarak tanınan 'ın heykeli hırsızlar tarafından tahrip edildi. Heykelin ayağını çalan hırsızlar bununla yetinmeyip heykelin yanında bulunan aslan figürünü de çaldı.



    Tesislerin karşısında bulunan Özhan Canaydın Parkı'nda heykelin son hali büyük tepkilere neden oldu. 2012 yılında konulan heykele daha önce de zarar verilmişti.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:28
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